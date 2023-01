Verdachten steekpartij jeugdzorginstelling Emmen zijn 16 en 19

De twee verdachten van een fatale steekpartij bij de jeugdzorginstelling Yorneo in Emmen zaterdagavond zijn twee jongemannen van 16 en 19 jaar oud, dat meldt de politie zondag. Het slachtoffer is een 26-jarige medewerkster van de instelling, uit Groningen.

Het incident gebeurde aan de Stationsstraat in Emmen rond 20.20 uur. Daar is ook de instelling gevestigd die op de eigen website wordt omschreven als ‘Gezinshulpverlening met verblijf’. De politie kan vanwege het onderzoek niet zeggen waar het steekincident zich precies heeft afgespeeld.

Een tienermeisje dat in het pand van de zorginstelling was sloeg alarm, schrijft Dagblad van het Noorden. Volgens de krant rende ze in paniek naar buiten. Nadat ze bij buren geen gehoor had gekregen zou ze door zijn gerend naar café Groothuis en schreeuwde ze dat er iets heel ergs was gebeurd.

Aangekomen op de plaats van het incident troffen hulpverleners de zwaargewonde vrouw aan, zij overleed ter plekke aan haar verwondingen.

De 19-jarige verdachte kon na een zoekactie, onder meer met een politiehelikopter, worden aangehouden in Emmen. Later op de avond is een 16-jarige jongen aangehouden in de gemeente Meppel. De politie onderzoekt op welke manier zij betrokken zijn bij de steekpartij.

Burgemeester van Emmen Eric van Oosterhout uitte zaterdagavond na de fatale steekpartij zijn medeleven via Twitter.