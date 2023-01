Medewerker omgekomen bij steekincident jeugdzorginstelling Emmen

Een medewerker van jeugdzorginstelling Yorneo in Emmen is zaterdagavond om het leven gekomen bij een steekincident. Twee personen zijn aangehouden.

De politie maakte zaterdagavond melding van de fatale steekpartij in de Stationsstraat, waar de instelling gevestigd is. Het slachtoffer overleed daarbij ter plaatse. Burgemeester van Emmen Eric van Oosterhout liet later op Twitter weten dat zij een begeleidster was bij Yorneo. De instelling wordt op de eigen website omschreven als ‘Gezinshulpverlening met verblijf’.

Een van de verdachten werd kort na het steekincident aangehouden, de ander werd enkele uren later opgepakt. De politie doet onderzoek naar de toedracht van de steekpartij.