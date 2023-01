Achtergrond aanslagen Poolse supermarkten blijft raadsel

Het lijkt definitief een raadsel te blijven wie de opdrachtgever is geweest van de serie aanslagen op Poolse supermarkten eind 2020 en begin 2021. Het politieonderzoek heeft geen uitsluitsel gegeven en drie verdachten spraken maandag bij de start van hun strafzaak bij de rechtbank op Schiphol open over hun eigen aandeel, maar hielden hun kaken stijf op elkaar over hun opdrachtgever. “Zwijgrecht”, klonk het regelmatig.

Tussen 8 december 2020 en 4 januari 2021 was het vijfmaal raak bij Poolse supermarkten in Aalsmeer, Heeswijk-Dinther, Beverwijk (tweemaal) en Tilburg. De explosies hadden een verwoestende werking. In Aalsmeer werden bij de eerste ontploffing brokstukken met glas en hout tot 30 meter ver weggeslingerd. De gevel werd uit het gebouw geblazen. Een auto ging in vlammen op en in een woning boven de winkel ontstond brand. De bewoners kwamen met de schrik vrij.

“Terugkijkend vind ik het heel erg wat ik heb gedaan”, zei Hyron A. (21) tegen de rechtbank. Hij plaatste explosieven bij de winkels in Aalsmeer, Heeswijk-Dinther en Tilburg. Hij zei na lang wikken en wegen ja tegen de eerste klus. Toen hij daarna zijn beloofde geld niet kreeg en te horen kreeg “dat ze wisten waar ik woonde”, durfde hij de tweede en derde keer geen nee te zeggen.

A. kreeg uiteindelijk geen cent, net als leeftijdgenoot Sersinio D. Die haalde in Almere eerst tassen met explosieven op en reed A. daarna naar Aalsmeer. “Ik had geen idee waarvoor en wilde het niet weten ook. Hoe minder je weet, hoe beter”, zei D.

Net als A. durfde hij geen nee te zeggen toen hij werd benaderd en net als A wilde hij niet zeggen wie hem had benaderd. Zijn mond ging definitief op slot toen twee rechters de naam noemden van vermoed tussenpersoon Desharo W., die de politie zegt te hebben herkend op camerabeelden waar hij samen met A. en D. op staat. W. kreeg vorige maand 26 jaar cel voor de vergismoord op de Nijmeegse klusjesman Mehmet Kiliçsoy in Beuningen. Hij is in de zaak van de Poolse supers niet vervolgd.

Verdachte Serginio S. (28) gaf toe W. van vroeger te kennen, maar stelde “niet over anderen te verklaren”. Hij ontkende de coördinerende rol die het OM hem toedicht en betrokkenheid bij een van de drie aanslagen waaraan hij is gelinkt. Taxichauffeur Nadir el O. (23) ontkende alle beschuldigingen. Hij reed A. naar Beverwijk en Tilburg, maar zei geen idee te hebben waarvoor.

Dinsdag is het dossier aan de orde van de laatste verdachte, Antonio N. (27). Donderdag volgen de strafeisen.