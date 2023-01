Actievoerders Lützerath ontkennen belagen ‘alle journalisten’

Actievoerders die deelnamen aan de massabetoging afgelopen zaterdag bij het Duitse ‘bruinkooldorp’ Lützerath weerspreken dat zij daar alle journalisten die daar aanwezig waren bekogeld hebben met stenen. “Alleen PowNed werd geduwd en geschopt; omdat ze hinderlijk waren en zich niet hielden aan de afspraken om niet de gezichten van mensen te filmen”, zo laat een Nederlandse woordvoerder van de activisten van “Lützerath Lebt” weten in een verklaring.

“Op beelden is te zien dat de cameraploeg van PowNed een groepje activisten die een vlag van Antifa met zich meedragen, hinderlijk achtervolgt”, aldus de actiegroep. “Ze zitten met hun camera bovenop deze mensen die er duidelijk niet van gediend zijn. Eén van de activisten probeert vervolgens de camera weg te trekken, en geeft de camerapersoon een duw en trapt daarna richting deze persoon.”

Zaterdag meldde omroepvoorzitter Dominique Weesie dat een cameraploeg van omroep PowNed belaagd werd door een groep activisten. Zij droegen een vlag bij zich van de extreemlinkse beweging Antifa. Volgens Weesie werd niet allen het PowNed-team belaagd, “maar eigenlijk werden alle journalisten die daar aanwezig waren bekogeld met stenen”, aldus de omroepvoorzitter tegen de NOS.

De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) liet daarna weten het “zeer triest en zorgelijk te vinden dat journalisten steeds minder als onafhankelijk waarnemer worden gerespecteerd”.

“Wij (activisten uit Nederland) hebben de afgelopen week diverse journalisten rondgeleid in Lützerath en interviews gegeven”, zo staat verder in de verklaring van de activisten. De actievoerders zeggen dat journalisten vrijelijk hun werk konden doen.

Weesie laat naar aanleiding van de verklaring desgevraagd weten dat hij bij zijn eerdere woorden blijft. “Dat het niet alleen tegen ons was gericht maar dat meerdere journalisten zijn bekogeld met stenen. Hetgeen ook door Duitse collega’s is bevestigd”, stelt de PowNed-voorzitter. “Het feit dat het volgens deze engerds als gerichte actie wordt omschreven, maakt het des te kwalijker. Goed dat hier dus aangifte van is gedaan.” Weesie meldde zaterdag al dat de omroep aangifte ging doen.

Demonstranten in Lützerath willen niet dat er naar bruinkool wordt gegraven, omdat dat enorm vervuilend is. De Duitse overheid ziet het als enige mogelijkheid om ook de komende jaren voldoende energie te kunnen opwekken.