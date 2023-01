Brand in busstalling Utrecht had technische oorzaak

De brand in de busstalling Westraven in Utrecht vrijdag had een technische oorzaak, meldt de politie. Het busvervoer in de stad en omgeving raakte door de brand urenlang verstoord. Een groot aantal lijnen in de stad kon niet uitrijden. Ook naar een aantal omliggende plaatsen reden geen bussen.

Twaalf dieselbussen brandden in de vroege ochtend uit. Niemand raakte gewond. De brandweer kon voorkomen dat de brand oversloeg op het nabijgelegen kantoor, de werkplaats en naastgelegen gebouwen.

De getroffen vervoerder Qbuzz liet eerder weten een externe schade- en brandexpert te hebben ingeschakeld om onderzoek te doen. Het onderzoek van de politie is met het uitsluiten van een misdrijf afgerond.