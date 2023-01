EBI Vught krijgt rechtszaal: minder overlast en uitbraakrisico

In de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught, waar de zwaarste criminelen vastzitten, komt een zittingszaal. Daar kunnen rechters onderdelen van strafzaken behandelen zodat de gedetineerden minder vaak naar een rechtbank elders hoeven te worden gebracht. De kleine rechtszaal binnen de muren van de penitentiaire inrichting kost 15 miljoen euro en is al in aanbouw, schrijft minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) in een brief aan de Tweede Kamer.

De zittingszaal ter plekke moet ertoe leiden dat er minder risico is op een gewelddadige uitbraakpoging of liquidatie tijdens het vervoer van verdachten naar hun rechtszaak. Het transport in colonnes met gepantserde voertuigen die vaak snel en met zwaailichten en sirenes rijden, zorgt ook vaak tot ernstige verkeersoverlast, vooral in Vught. In de EBI zitten criminelen vast als Willem Holleeder, bendeleider Ridouan Taghi wiens strafzaak nu loopt, maar ook Syriƫgangers die van terrorisme worden verdacht of daarvoor zijn veroordeeld.

Het gevangenenvervoer zou de komende jaren tot extra problemen en risico’s leiden, omdat er in de Brabantse gemeente enkele grote infrastructuurprojecten zijn gepland. De speciale gevangenis wordt daardoor nog minder goed bereikbaar. De burgemeester van Vught had de minister verzocht om maatregelen te nemen om deze veiligheidsrisico’s te beperken en de situatie rond de EBI te verbeteren. “Door recht te spreken binnen de muren van de penitentiaire inrichting in Vught vergroten we de veiligheid voor de samenleving”, meldt Weerwind. Ook komt er een nieuwe tijdelijke weg bij de gevangenis.

De minister werkt al langer aan plannen om de soms extreme risico’s rond gedetineerde verdachten van ernstige criminaliteit of terrorisme in te dammen. Zo komt in Vught binnenkort ook een videovoorziening, om proces-onderdelen digitaal af te doen binnen de PI.

Een opleverdatum van de beoogde zittingszaal, waar beperkte beperkte ruimte is voor publiek en pers, is er nog niet. Een rechter kan per strafzaak zelf de afweging maken om pro-formazittingen, verhoren of eventueel inhoudelijke zittingen in de EBI te laten plaatsvinden. Weerwind bekijkt of er voldoende belangstelling is voor het gebruik van de interne zittingszaal.

Ook op Schiphol is al een gecombineerde plek voor berechting en detentie. Daarnaast komen er nog extra beveiligde zittingslocaties in Lelystad en Vlissingen. De nieuwe maatregelen zijn hier een aanvulling op, aldus Weerwind.