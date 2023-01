Eis veertien jaar cel en tbs voor moord op Haagse dakloze

Het Openbaar Ministerie heeft maandag voor de rechtbank in Den Haag veertien jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen Jeffrey van der E. (36) en Merel W. (36), voor de moord op de 56-jarige Hagenaar Rinus de Boer. Het slachtoffer, dat in een daklozenopvang verbleef, werd begin september 2021 in een parkje aan de de Lijnbaan in Den Haag “als een beest afgeslacht”, aldus de officier van justitie in de onderbouwing van zijn strafeisen. “Dit is een volkomen zinloze, gruwelijke daad geweest. Het is bijna niet te bevatten wat er is gebeurd.”

Het ernstig toegetakelde, levenloze lichaam van het slachtoffer werd ’s nachts gevonden door beveiligers van het nabijgelegen ziekenhuis Westeinde. Het daaropvolgende politieonderzoek leidde op 8 september 2021 tot de arrestatie van de beide verdachten, in de woning van W.

Volgens het OM zijn twee geweldsuitbarstingen het slachtoffer fataal geworden. De Boer werd door de verdachten onder valse voorwendselen naar het parkje gelokt. Halverwege de avond werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk met een staaf of een buis. De verdachten lieten het slachtoffer achter om elders op een bankje bier te gaan drinken. “Ronduit stuitend”, aldus de officier.

Later keerden zij terug naar de plek van het misdrijf. “Zij zagen dat hij nog leefde en besloten hem genadeloos af te maken”, zei de officier. “Beiden wilden voorkomen dat Rinus ooit nog zou kunnen vertellen wat ze hem hebben aangedaan.” Het slachtoffer werd vermoedelijk verstikt met een vuilniszak. Daarnaast had hij vele verwondingen aan zijn hoofd; deze zijn veroorzaakt door klappen met een voorwerp en trappen.

Wie wat heeft gedaan is onduidelijk gebleven. De verdachten beschuldigen elkaar over en weer. Voor het OM is vooral van belang dat beiden hebben toegegeven dat ze op de plek van het misdrijf zijn geweest en aangemerkt kunnen worden als zogeheten medepleger. Na hun arrestatie kwamen beiden met een volgens de officier “verzonnen verhaal” over twee donkere mannen. Het rechercheonderzoek bracht aan het licht dat de verdachten meerdere conflicten hadden met het slachtoffer en dat zij hem “een lesje” wilden leren. Van der E. verbleef destijds in dezelfde daklozenopvang als De Boer.

De officier wees erop dat het tweetal nog steeds “weigert open kaart te spelen”. Zowel Van der E. als W. kampt met psychische problemen. Deskundigen hebben vastgesteld dat beiden verminderd toerekeningsvatbaar zijn en hebben een tbs-behandeling geadviseerd. Het OM wil dat de rechtbank dat advies overneemt.