FNV voorziet nog geen afname van stakingen komende tijd

FNV, de grootste vakbond van Nederland, voorziet de komende tijd nog meer stakingen. “Zolang wij zien dat er genoeg geld is, willen wij ons deel”, zegt voorzitter Tuur Elzinga. De komende weken staan er met regelmaat stakingen gepland, zoals bij medewerkers van het streekvervoer, drankgroothandels, drogisterijen en gemeenteambtenaren zoals vuilnisophalers en boa’s. “In coronatijd hebben mensen zelfvertrouwen gekregen dat ze onmisbaar waren”, zegt Elzinga.

De bond sprak al eerder van een recordaantal afgekondigde ultimata van de bond in 2022. Dat waren er toen tachtig, het hoogste sinds het begin van de eeuw, aldus FNV. De bond zegt de stakingstrend te zien doorzetten. “Mensen zien successen en willen dat ook in hun sector”, aldus Elzinga. De staking bij de Nederlandse Spoorwegen heeft de stakingsrondes in gang gezet, zegt Elzinga. “Sindsdien zien we de actiebereidheid en het aantal nieuwe leden met de dag toenemen.”

Volgens Elzinga is de “decennialange daling” van het aantal leden sinds september 2022 gestopt en zijn er “spectaculair meer” jongeren onder de 35 jaar lid geworden de afgelopen paar maanden.

De komende dagen staken onder meer bus- en treinpersoneel in het regionaal vervoer, maar ook medewerkers van drankgroothandels en drogisterijbedrijven. Medewerkers van drankgroothandels leggen dinsdag 17 januari het werk neer. Zij willen dat hun lonen meestijgen met de inflatie. In de drankengroothandels, waar onder meer tientallen handelshuizen en industriĆ«le bedrijven vallen, werken in totaal zo’n 20.000 mensen.

Dinsdag 17 januari zijn er ook weer gesprekken tussen streekvervoerders en hun werknemers over een nieuwe cao. Als dat geen resultaat oplevert, zouden voor 19 januari en 20 januari twee landelijke stakingsdagen afgekondigd kunnen worden.

Vrijdag 20 januari volgt een landelijke stakingsdag vanuit FNV voor de circa 10.000 drogisterijmedewerkers. Dat doet de bond in overleg met winkelmanagers van de Etos. Drogisterijmedewerkers van Etos staakten in december en begin deze maand ook al. Volgens de bond is de voorgestelde loonsverhoging veel te laag en ligt onder meer de werkdruk hoog.

Eind deze maand staken in de vier grote steden gemeenteambtenaren zoals vuilnisophalers en boa’s. Wanneer en hoe de stakingen plaatsvinden is nog niet bekend. In totaal werken er volgens de FNV ruim 187.000 ambtenaren bij gemeenten en gemeentelijke organisaties. Op woensdag 15 februari organiseren de gezamenlijke bonden een grote landelijke demonstratie in Utrecht.