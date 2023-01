Rechtbank buigt zich over reeks aanslagen op Poolse supers

De rechtbank op Schiphol buigt zich vanaf maandag vijf dagen lang over de reeks aanslagen op Poolse supermarkten, eind 2020 en begin 2021. In de zaak staan vijf verdachten in de leeftijd van 21 tot 28 jaar terecht.

Tussen 8 december 2020 en 4 januari 2021 was het in totaal vijfmaal raak bij vier Poolse supers verspreid door het land. Omwonenden in Aalsmeer, Heeswijk-Dinther, Beverwijk (tweemaal) en Tilburg werden midden in de nacht opgeschrikt door zware explosies, die forse schade aanrichtten. Niemand raakte gewond.

Formeel zijn de motieven achter de aanslagen nog altijd een raadsel. Tijdens een van de voorbereidende zittingen in het afgelopen jaar liet een van de advocaten wel optekenen dat politie-informatie wijst op een conflict tussen verschillende groepen eigenaren van Poolse supermarkten in Nederland.

Na de aanslagen van december 2020 en januari 2021 was het lange tijd stil, tot in juni 2021 op het laatste moment een nieuwe aanslag op de Poolse supermarkt in Beverwijk kon worden verijdeld. Twee jonge Amsterdammers die ter plekke zware explosieven hadden geplaatst en al snel in de kraag werden gevat, kregen in maart van het afgelopen jaar in een aparte strafzaak celstraffen tot 2,5 jaar opgelegd.

De strafeisen tegen de vijf verdachten worden komende donderdag verwacht.