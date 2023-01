Rooseboom doet Kinderboekenweekgeschenk, Lammers maakt gedicht

Sanne Rooseboom schrijft dit jaar het Kinderboekenweekgeschenk. Dat heeft boekenkoepel CPNB maandag bekendgemaakt. Schrijver Pim Lammers verzorgt dit jaar het gedicht voor de Kinderboekenweek, die plaatsvindt van 4 tot en met 15 oktober.

Rooseboom is bekend van de populaire serie Het Ministerie van Oplossingen en het betoverende jeugdboek Mot en de metaalvissers. Lammers won in 2018 een Zilveren Griffel voor zijn debuut Het lammetje dat een varken is en werd daarmee de jongste Griffel-winnaar ooit. Inmiddels heeft hij verschillende titels op zijn naam staan, waaronder een groot aantal kinderboeken over gender- en seksuele diversiteit.

Tweevoudig Gouden Penseel-winnaar Yvonne Jagtenberg maakt dit jaar het Prentenboek van de Kinderboekenweek. Schrijver Iven Cudogham schrijft het Kinderen voor Kinderenlied. Het kinderkoor van BNNVARA maakt dit jaar voor de twaalfde keer een lied bij het thema van de Kinderboekenweek.

Het thema is dit jaar Bij mij thuis. “Boeken wakkeren het gesprek aan om te vertellen over thuis en zijn een onuitputtelijke bron van verschillende gezichtspunten”, aldus het CPNB. “Bij mij thuis lezen we elke avond voor het slapengaan. Bij mij thuis kun je heel ver boven de stad uitkijken. Bij mij thuis vieren we het Suikerfeest. Bij mij thuis wonen twee mama’s. Bij mij thuis zijn alle deuren breed genoeg voor de rolstoel van mijn broertje. Hoe is het bij jou thuis? Wat maakt jouw huis een thuis? Bij iedereen is het thuis anders.”

De Kinderboekenweek vindt in oktober voor de 69e keer plaats. Gedurende die periode krijgen kinderen het Kinderboekenweekgeschenk cadeau in de boekwinkel als zij 13,50 euro aan kinderboeken besteden.