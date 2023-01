Treinpersoneel in regio Dordrecht legt werk neer

Treinpersoneel in de regio Dordrecht legt maandag het werk neer. Mogelijk rijdt daardoor de MerwedeLingelijn niet of niet op tijd, aldus vervoerder Qbuzz. De staking is georganiseerd door vakbond VVMC, die zo een betere cao wil afdwingen.

VVMC zegt dat de staking in het zogenoemde DMG-gebied (Drechtsteden, Molenlanden, Gorinchem) onderdeel is van een estafettestaking. Afgelopen vrijdag reden treinen van Arriva in de Gelderse regio’s Achterhoek en Rivierenland niet wegens een staking van treinpersoneel daar.

Qbuzz raadt treinreizigers in de regio Dordrecht aan om maandag alternatief vervoer te zoeken of een reis uit te stellen. De vervoerder zegt dat de bussen in deze regio maandag wel rijden.