Maas bereikt dinsdag hoogste punt, Rijn volgt donderdag

De Maas bereikt dinsdag aan het eind van de ochtend naar verwachting de hoogste stand. Rijkswaterstaat verwacht dat de rivier dan ongeveer 1350 kubieke meter water per seconde afvoert bij Sint-Pieter, onder Maastricht. Waterschap Limburg sluit een doorgang in een waterkering bij het Noord-Limburgse Arcen af, omdat de Maas buiten de oevers gaat treden. Na dinsdag zakt het waterpeil van de regenrivier sterk.

De Rijn bij Lobith zal donderdag de hoogste stand bereiken, verwacht Rijkswaterstaat. Dan staat de rivier op een stand van ruim 12,60 meter boven NAP. Uiterwaarden en lage kades lopen al sinds het weekeinde onder water. Na donderdag zal de stand van de Rijn ook weer snel zakken, aangezien het niet meer hard regent in het Duitse stroomgebied van de rivier.

Rijkswaterstaat en de waterschappen verwachten geen grote problemen door het “hoogwatergolfje”. Het is in deze tijd van het jaar normaal dat er hogere waterstanden voorkomen. Uiterwaarden en dijken zijn daarop gebouwd. Het hoge waterpeil in Rijn, Waal, Lek en IJssel komt direct na de overvloedige regen van vorige week. Op veel plekken staan nog extra pompen die regenwater uit polders en laaggelegen gebieden wegpompen, maar de schappen voorzien geen wateroverlast meer.

Natuurbeheerders zoals Staatsbosbeheer en ARK Natuur roepen wandelaars en fietsers op om rekening te houden met wild en grote grazers in de ondergelopen uiterwaarden. De dieren kunnen nog wel droge plekjes vinden, maar de ruimte is beperkt. Als dieren zoals reeën, hazen, mollen en muizen schrikken van wandelaars slaan ze op de vlucht en lopen ze het water in, waar ze verdrinken. Als het nodig is, worden natuurgebieden langs de rivieren afgesloten voor publiek.