Stel oppassers misbruikte bewust jonge meisjes

Een Limburgs stel, waarvan de vrouw zich aanbood als oppas, misbruikte bewust jongere meisjes. Die praten minder makkelijk, zei Nancy D. (54) dinsdag bij de rechtbank in Den Bosch, waar ze de gruwelijke feiten bekende.

Het eerste meisje dat werd misbruikt was zes jaar en vertelde eind 2019 dingen tegen haar moeder. Voor hun latere slachtoffers kozen ze daarom jongere meisjes vanaf één jaar. Terwijl zij oppaste op de kinderen, keek Peter S. (59) live op afstand mee en gaf opdrachten met hoe D. de kinderen moest misbruiken. Daarnaast maakte ze filmpjes voor S. op de momenten dat hij niet kon meekijken.

De twee hebben grotendeels bekend, al wijzen ze naar elkaar over wie het initiatief had. In augustus 2019 schreef Nancy D. zich in op twee websites die bemiddelden in oppassers. Ze ging oppassen bij jonge meisjes in de omgeving Eindhoven. De kinderen werden ingezet voor de vergaande seksuele fantasieën van de twee.

Bij de rechtbank in Den Bosch begon dinsdagochtend de rechtszaak tegen het duo. D. en S. worden verdacht van seksueel misbruik van zeven meisjes tussen de 1 en 6 jaar. Voor de rechtszaak zijn vier dagen uitgetrokken. Maandag klinken de strafeisen, de uitspraak is op 13 maart.