Hemelvaarteditie van The Passion keert terug

Ook dit jaar zal een hemelvaarteditie van The Passion te zien zijn. Het muzikale evenement, dat wordt opgenomen in de Friese steden Bolsward en Sneek, wordt op 18 mei uitgezonden op NPO 1. Dat heeft de KRO-NCRV woensdag bekendgemaakt.

The Passion Hemelvaart was vorig jaar voor het eerst te zien. Waar The Passion vertelt over het lijden en de dood van Jezus gaat het verhaal van Hemelvaartsdag over hoe hij daarna is opgestaan en zijn discipelen vraagt zijn werk voort te zetten. Naar de eerste editie keken ruim 1,2 miljoen mensen.

De reguliere The Passion wordt op 6 april, op Witte Donderdag, live vanuit Harlingen uitgezonden op NPO 1. De cast, voor beide edities hetzelfde, wordt later bekendgemaakt.