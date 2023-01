Kerkleden vinden kerk belangrijk tegen eenzaamheid in crisistijd

De kerk speelt voor mensen die zich tot een geloofsgemeenschap rekenen een belangrijke rol in crisistijd. Vooral op het gebied van het bestrijden van eenzaamheid en de zorg voor vluchtelingen heeft de kerk een belangrijke taak. De stikstofcrisis en de bestrijding van de coronapandemie zijn voor een kerk minder belangrijk, vinden de kerkleden.

Dat blijkt uit een onderzoek dat is gehouden bij de start van de jaarlijkse Actie Kerkbalans, een inzamelingsactie waarmee katholieke en protestantse kerken voor hun inkomen zorgen. Kerken krijgen geen subsidie en zijn grotendeels afhankelijk van giften en donaties. Aan het onderzoek deden 4499 mensen mee. In Nederland rekent 20 procent van de bevolking zich tot de katholieke kerk en 15 procent is protestants.

De kerk moet in actie komen om eenzaamheid onder kerkleden en anderen te bestrijden, vindt 88 procent van de ondervraagden. Driekwart verwacht ook actie van de kerk in de vluchtelingencrisis en 68 procent wil dat de kerk een actieve rol speelt in de armoede- en de energiecrisis. Veel van de ondervraagden wordt zelf door een of meer crises getroffen. Desondanks is 94 procent nog steeds bereid om de kerk financieel te steunen. Meer dan een kwart van de mensen die nooit naar de kerk gaan wil ook doneren, blijkt uit het onderzoek.

De kerk geldt voor 62 procent van de trouwe kerkgangers een steunpilaar in tijden van crisis en komt direct na familie en vrienden. Van de mensen die niet naar de kerk gaan klopt 14 procent aan bij een kerk voor steun. Ook bij deze groep komt de kerk direct na familie en vrienden.