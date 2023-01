Kinderen vormen levende dijk bij herdenking Watersnoodramp

Honderden kinderen van basisscholen uit Zuidwest-Nederland vormen op 1 februari een levende dijk bij het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk op het Zeeuwse eiland Schouwen-Duiveland. De kinderen vragen daarmee aandacht voor de toekomst van hoogwaterbescherming in tijden van klimaatverandering, zodat een Watersnoodramp als die van 1953 nooit meer kan voorkomen.

Op 1 februari is het zeventig jaar geleden dat de zeedijken braken tijdens een zware storm in combinatie met springtij. Er kwamen 1836 mensen om het leven. Schouwen-Duiveland telde 533 slachtoffers. In Ouwerkerk is in 2011 het Watersnoodmuseum geopend, gebouwd in vier caissons die in 1953 zijn gebruikt om gaten in de dijken te dichten.

Bij het museum is op 1 februari een van de grote herdenkingen van de Watersnoodramp met aansluitend een symposium over de toekomst van waterveiligheid. Minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) is daarbij. De NOS zendt de herdenking in Ouwerkerk rechtstreeks uit op tv. Een andere grote herdenking is ook op 1 februari in Oude-Tonge op Goeree-Overflakkee. Daar is prinses Beatrix bij aanwezig. In het dorp Oude-Tonge vielen de meeste slachtoffers tijdens de ramp. Er kwamen 305 mensen om het leven.