47-jarige man aangehouden om meerdere oproepen tot blokkeren A12

Een 47-jarige inwoner van Castricum (Noord-Holland) is donderdag aangehouden omdat hij “bij herhaling” heeft opgeroepen om volgende week zaterdag de A12 te blokkeren uit protest tegen klimaatverandering. Hij wordt onder meer verdacht van opruiing, aldus het Openbaar Ministerie (OM) donderdag.

“Zo’n blokkade leidt tot zeer gevaarlijke situaties, niet alleen voor de demonstranten maar ook voor andere verkeersdeelnemers”, aldus een woordvoerder van het OM. Volgens hem heeft de verdachte afgelopen november ook al opgeroepen de A12 te blokkeren “wat toen al resulteerde in een zeer gevaarlijke blokkade”. Op een plek waar automobilisten 70 kilometer per uur mogen rijden, werden zij plotseling geconfronteerd met de activisten op de rijweg. Aan deze blokkade nam de Castricummer ook deel.

De man is na verhoor door de politie vrijgelaten. Hij blijft verdachte en moet zich later voor de rechter verantwoorden.

Over de oproepen tot een blokkade van de A12 op 28 januari zegt de gemeente Den Haag donderdag in een verklaring dat dit “al vier keer eerder is gebeurd en dit leidde steeds tot (levens)gevaarlijke situaties, zeer veel overlast voor bewoners en bezoekers van Den Haag en de wijde omgeving en tot schade”. De demonstraties werden niet aangemeld bij de gemeente en telkens moest de burgemeester besluiten de actie op die locatie te beĆ«indigen.

Wegens het gevaar ervan stelt de gemeente: “Dit overschrijdt de grenzen van het demonstratierecht en kan niet gezien worden als ‘burgerlijke ongehoorzaamheid'”. En: “Mensen die deelnemen aan een actie die tot levensgevaarlijke situaties, schade en hinder leidt kunnen geconfronteerd worden met strafvervolging.”