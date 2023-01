Geen bussen in regio Utrecht na 21.30 uur vanwege staking

In de regio Utrecht rijden donderdagavond na 21.30 uur geen bussen meer van U-OV. Door de staking in het streekvervoer is sprake van onderbezetting op een aantal “cruciale plekken” in de organisatie, staat te lezen op de website van het vervoersbedrijf. Na 20.00 uur gaan er steeds minder bussen rijden, waardoor reizigers het advies krijgen voor de zekerheid vanaf dat tijdstip geen reis meer te plannen.

Tijdens de middag- en avondspits reed nog 60 procent van de bussen, meldt U-OV. Vanwege de staking reed ook de tram niet.

Door de onderbezetting kan het bedrijf naar eigen zeggen geen veilig en verantwoord openbaar vervoer bieden. Ook vrijdag staat er een staking gepland. Het is nog niet bekend wat de gevolgen daarvan zullen zijn.

U-OV, de merknaam voor het openbaar vervoer in de regio Utrecht van vervoersbedrijf Qbuzz, rijdt normaal gesproken met 1000 chauffeurs, meer dan 300 bussen en 26 trams.