Meer mensen belden afgelopen jaar de Luisterlijn voor troost

De Luisterlijn kreeg afgelopen jaar ruim 611.000 oproepen binnen van mensen die hun persoonlijke zorgen wilden delen. Het is een recordaantal oproepen, in 2021 kreeg de lijn ongeveer 588.000 oproepen binnen.

Veel gesprekken gaan over geestelijke gezondheid. Directeur-bestuurder Leo Noordegraaf noemt eenzaamheid of de huidige maatschappelijke problemen redenen om te bellen naar de Luisterlijn. “Denk bijvoorbeeld aan de oorlog in Oekra├»ne of de toenemende kosten voor levensonderhoud. Alleen al door te luisteren helpen getrainde vrijwilligers zorgen, pijn en verdriet tijdelijk te verlichten.”

Niet alle oproepen konden worden opgenomen. De cijfers van de hoeveelheid mensen die daadwerkelijk een vrijwilliger via de telefoon of de chat spraken, zijn nog niet bekend. De voorlopige cijfers komen neer op ongeveer 330.000 beantwoorde belletjes, vertelt een woordvoerster. Dat komt omdat het op sommige momenten erg druk is, waardoor niet alles kan worden beantwoord. Ook zegt de Luisterlijn dat er een grote vraag is naar nieuwe vrijwilligers.