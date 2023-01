Meer werknemers ziek in 2022, stijging psychische klachten

Vorig jaar hebben zich meer mensen ziek gemeld dan een jaar eerder. Het gemiddelde verzuimpercentage steeg naar 4,8 procent. In 2021 was dat nog 4,4 procent. Dat melden de arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare, die samen 1 miljoen werknemers onder hun hoede hebben.

Volgens hen komt de toename onder meer door de terugkeer van griep na de periode dat corona dominant was. Zowel in maart als in december was er een griepgolf. Ook is er een stijging te zien van het verzuim door psychische klachten. Die houden relatief lang aan. Een werknemer met een burn-out is gemiddeld 279 dagen uit de roulatie, aldus de twee arbodiensten.

Door de griep liep het ziekteverzuim in december op naar 5,1 procent, tegen 4,8 procent een maand eerder. Het werkelijke verzuim ligt waarschijnlijk nog hoger, omdat een deel van de griepgolf samenviel met de kerstvakantie. In vakantietijd melden mensen zich lang niet altijd ziek, ook geven werkgevers ziekmeldingen dan niet altijd door aan de arbodiensten.

De piek van het aantal ziekmeldingen lag in week 51, de week voor de kerstvakantie. Toen was in bijna 40 procent van de gevallen griep de oorzaak.