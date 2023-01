Onderzoeker: staking vervoer mogelijk effectiever door thuiswerken

Hoewel de impact van de staking in het streekvervoer door thuiswerken voor reizigers wellicht minder groot is, kan het effect van de actie op vervoersbedrijven juist groter zijn. Dat zegt Niels Jansen, onderzoeker en docent Arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. “De kans dat de rechter een staking verbiedt, is minder groot als de last voor derden meevalt. Werkgevers hebben nu minder goede argumenten om een actie te laten verbieden.”

Jansen, die donderdag zelf ook thuis werkt, erkent dat het makkelijker is geworden door het coronavirus om vanuit huis te werken en dat daardoor wellicht minder mensen last hebben van de staking van het streekvervoer dan voorheen. “Uiteindelijk wil je de werkgever pijn doen. De publieke opinie kan helpen om een cao-akkoord af te dwingen en je zou kunnen zeggen dat dat lastiger gaat als je een actie plant waarvan de impact minder groot is. Tegelijkertijd rijden de bussen niet en lopen de werkgevers schade op omdat er minder wordt verdiend.”

Rechters zijn volgens Jansen soms meer geneigd met de werkgever mee te gaan als het over stakingen gaat die van invloed zijn op derden. “Deels is dit misschien wel een veel betere actie, waarbij je het publiek niet tegen je krijgt en de werkgever toch gericht kunt raken.”

Volgens Jansen wijst onderzoek ook uit dat Nederlanders solidairder zijn met stakende werknemers dan gedacht. “De mythe heerst dat Nederlanders staken stom vinden. Maar juist in deze tijden van inflatie is zichtbaarder dat mensen het juist wel begrijpen als mensen actievoeren.”