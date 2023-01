Politie vindt 482 lachgastanks in twee dagen in Den Haag

Politieagenten hebben maandag en dinsdag in Den Haag 482 lachgastanks gevonden in twee panden, maakte de politie donderdag bekend. Een 27-jarige verdachte maakte een verwarde indruk en is overgedragen aan een zorginstantie. De andere verdachte, een 34-jarige man, is nog niet opgepakt.

Maandag vond de politie ruim 700 liter lachgas in 243 flessen in een garagebox aan de Wilhelminastraat in de wijk Bezuidenhout. Verder lagen er ook nog 116 lege flessen. Agenten kwamen de flessen op het spoor na meerdere meldingen over een grote hoeveelheid lachgastanks. De politie hoopt dat de 34-jarige eigenaar van de garagebox zich meldt.

De volgende dag kreeg de politie een melding over een verwarde man die een stoel uit een raam gooide aan de Margarethaland in de wijk Mariahoeve, zo’n 3 kilometer van de eerste vondst. In de woning vonden agenten de 27-jarige man met een lachgasballon aan zijn mond. De politie nam 82 volle en 41 lege tanks in beslag die in het huis lagen.

Het gaat om twee verschillende zaken, aldus een woordvoerder. Uit onderzoek moet blijken of de flessen voor eigen gebruik waren of dat de Hagenaars handelden in lachgas. De politie gaat er niet van uit dat de tanks voor eigen gebruik waren.

Lachgas bezitten of verkopen is verboden sinds 1 januari. Donderdag schreef De Telegraaf dat de politie en het Openbaar Ministerie het verbod nog niet kunnen handhaven omdat ze hun zaken nog niet op orde hebben.