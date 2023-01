Popsector roept op: trek meer geld uit voor beginnende artiesten

De popsector vindt dat meer geld naar beginnende artiesten, muzikanten die in een kleine zaal of in een voorprogramma spelen, moet gaan. Er zou 7,8 miljoen euro extra nodig zijn voor een eerlijke beloning. Het programma fairPACCT, dat gesprekken organiseert over gepaste en eerlijke beloning in de cultuursector, stelt dat na een analyse door een onafhankelijk adviesbureau.

Het rapport wordt vrijdag tijdens een sessie op Eurosonic Noorderslag overhandigd aan staatssecretaris Gunay Uslu (cultuur).

De inkomsten voor popmuzikanten uit liveoptredens wisselen volgens de analyse sterk en zijn op dit moment vooral afhankelijk van marktwerking. De zogenoemde ketentafel popmusici, waarbij dit onderwerp is aangekaart, vindt dat er meer stabiliteit en samenhang moet komen in deze beloning.

FairPACCT is een programma van Platform ACCT, een netwerkorganisatie vanuit het culturele werkveld die als doel heeft een “sterke arbeidsmarkt creĆ«ren” in de culturele en creatieve sector. De organisatie wordt gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het onafhankelijke onderzoek is uitgevoerd door adviesbureau Berenschot.