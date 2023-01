FDF: hel breekt los als Adema versneld strengere mestregels wil

Als deze mestplannen van landbouwminister Piet Adema waar zijn, dan breekt de hel los en volgen er nieuwe acties, zegt Farmers Defence Force-voorman Mark van den Oever. “Ik lees woedende reacties van boeren in onze chatgroepen. Het lijkt wel of landbouwminister Piet Adema tegen de landbouw is. De plannen van Adema zijn vaag, dus we moeten maar even kijken wat hij precies bedoelt,” aldus Van den Oever in een eerste reactie.

Adema zei vrijdag na de ministerraad dat de regering van plan is om de nieuwe strengere mestregels toch eerder in te voeren dan aanvankelijk het plan was.

Bart Kemps van Agractie kon nog niks zeggen over acties. Maar noemt deze beslissing van Adema “weer een nieuwe deuk.” Kemps verwacht maandag een “pittig gesprek” als zijn organisatie weer aan tafel zit met de minister. “Zaken moeten op korte termijn opgelost worden anders is een landbouwakkoord kansloos.”

Vorig jaar is met Brussel afgesproken dat de uitzondering voor Nederlandse boeren dat ze meer mest mogen uitrijden dan in andere landen, zou worden afgebouwd. Aan deze uitzondering komt in 2026 een eind. Adema meldde begin december voor sommige onderdelen een overgangsjaar in te stellen. Dat overgangsjaar viel helemaal verkeerd bij de Europese Commissie en Adema moest dat plan terugnemen.