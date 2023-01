Geen akkoord CAO Ziekenhuizen, volgend overleg ‘laatste kans’

Ook in de zesde onderhandelingsronde hebben bonden en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) geen akkoord kunnen bereiken over een nieuwe cao voor de 200.000 ziekenhuiswerknemers. Maandag 30 januari gaan de partijen weer om tafel, maar de bonden spreken dan van “een laatste kans” voor de werkgever. Leden van NU’91 beraden zich op acties.

Er is onenigheid over van alles, stellen de bonden. Zo willen zij een loonsverhoging van 10 procent voor een jaar met een ‘bodem’ van 100 euro. NVZ biedt volgens hen per 1 februari dit jaar een verhoging van 5 procent en per 1 februari 2024 van 4 procent. Maar, zo stellen de bonden, “niet voor iedereen”.

De NVZ zegt in een brief die na het overleg naar haar leden is gestuurd te hebben ingestoken op “koopkrachtbehoud voor alle medewerkers en een aantrekkelijk pakket van arbeidsvoorwaarden”. Maar dat dit “moet passen binnen de financiĆ«le mogelijkheden van de instellingen om ook werkgelegenheid te garanderen”.

Ook lukte het tijdens “een intensief overleg van 10 uur” niet om afspraken te maken over onder meer de onregelmatigheidstoeslag, reiskosten, bereikbaarheidsdiensten en scholing en ontwikkeling. De bonden spreken op sommige punten van “verslechteringen” die de NVZ wil en ze stellen dat de werkgever daarmee “geen respect en waardering toont” voor werknemers. De NVZ zegt verhogingen en verbeteringen te hebben voorgesteld qua onder meer reiskosten, verlofregelingen en roosterafspraken.

NU’91, een van de onderhandelende bonden, zegt dat haar leden zich beraden op acties. De andere drie bonden zijn FNV Zorg & Welzijn, FBZ en CNV Zorg & Welzijn. In een gezamenlijke verklaring melden de vier dat “de spanning oploopt” bij het overleg. De huidige cao loopt eind deze maand af.