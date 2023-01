Grote brand in sportschool in Almelo, NL-Alert verstuurd

In een sportschool in Almelo is vrijdagavond een grote brand uitgebroken. De brandweer meldt dat veel eenheden zijn opgeroepen om de brand aan de César Franckstraat te blussen. Ook is er een NL-Alert verstuurd om omwonenden te waarschuwen.

Er komt veel rook vrij die hoog opstijgt, zo is te zien op beelden. De brandweer adviseert omwonenden om uit de rook te blijven en ramen en deuren te sluiten. De vlammen slaan uit het pand. Volgens een brandweerwoordvoerder staat het hele gebouw in brand. Het is niet bekend of er gewonden zijn.