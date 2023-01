Is de Samsung S23 de nieuwe hoop van Samsung? 

Zoals het er nu naar uitziet zal Samsung nog deze maand of in februari de nieuwe Samsung S-Serie lanceren. Samsung hoopt waarschijnlijk op zoveel mogelijk klanten die een Samsung S23 met abonnement gaan kopen. Dat is ook wel nodig, bleek uit de cijfers van het bedrijf die begin januari bekend werden. Destijds vermelde deze site dat in het laatste kwartaal van 2022 de winst van het Zuid-Koreaanse bedrijf harder is gedaald dan in de tien jaar daarvoor.

Samsung weidt het zakken van de winst aan inflatie en steeds hoger wordende rentetarieven. Voor het Zuid-Koreaanse merk was het het tweede kwartaal op rij waarin zij hun winst hard zagen dalen. Uiteraard willen zij voorkomen dat er een derde daling volgt. Dat RTL in de eerste dagen van januari melde dat het bedrijf gaat komen met een inklapbaar én uitschuifbaar scherm wijst alweer op nieuwe gadgets én de trouwe Samsungfans kunnen niet wachten op de nieuwe Samsung Galaxy S-serie.

Uitvoeringen

De geruchten gaan dat de nieuwe Galaxy S-serie zich zal gaan uiten in drie modellen: het standaardmodel, de Galaxy Plus en de Galaxy Ultra. Het lijkt erop dat het uiterlijk van de toestellen niet veel zal verschillen met die van de S22. De displays zullen naar alle waarschijnlijkheid ook even groot zijn, maar wel met een nog betere kwaliteit.

Voor zover bekend zullen zowel het standaardmodel als de Galaxy Plus en Ultra in dezelfde kleuren te verkrijgen zijn, namelijk beige, zwart, groen en licht roze.

Snapdragon 8 Gen 2

De geruchten stellen dat de nieuwe toestellen een werkgeheugen van 8 tot 10 GB hebben en in ieder geval een opslagcapaciteit van 128 en 256 GB. Het nieuwtje waar fans echter reikhalzend naar uitkijken is de nieuwe chip die waarschijnlijk in de nieuwe modellen zit: de Snapdragon 8 Gen 2. Naar verluid zou dat de snelste processor van Android tot nu toe moeten worden.

Daarnaast zijn de toestellen klaar om te gaan werken met 5G, waardoor de snelheid ontzettend verbeterd.

Betere specificaties

Naast de snelheid kent de S33 meer verbeteringen. Met de S22, die begin 2022 werd gelanceerd, waren fans al erg blij. De camera was namelijk sterk verbeterd. Dit schijnt Samsung met hun S23 te gaan overtreffen. En dat geldt niet enkel voor de hoofdcamera (die voor het Ultra toestel waarschijnlijk verbeterd naar 200 megapixels), maar ook voor de selfiecamera, die zoals het ernaar uitziet scherpere selfies zal kunnen maken dankzij 12 megapixels.

Ook de baterijduur zou bij deze S-serie sterk verbeteren. In ieder geval voor het standaardmodel en de Plus. De Ultra blijft gelijk. Ieder model zou daarmee tussen de 4500 en 5000 mAh komen.

Ook kent de Galaxy Ultra 2023 opnieuw een S-Pen. Je kan hier dan aantekeningen mee maken op je telefoon, je toestel mee besturen én hij past in de opening onderaan het apparaat.

Samsung S23 met abonnement

De prijzen voor de nieuwe S-serie zijn door Samsung nog niet bekend geworden. Wel zal de gebruiker net als bij de voorgaande series de nieuwe toestellen koppelen aan een abonnement. Misschien dat de vele verbeteringen zullen bijdragen aan het toenemen van klanten die een Samsung S23 zullen kopen, waardoor Samsung in dit eerste kwartaal van 2023 de trend van een zakkende winst kan doorbreken. De tijd zal het leren.