KNMI: Tot 18.00 uur code oranje in Limburg om sneeuwbuien

Het KNMI verwacht vrijdagmiddag in de zuidelijke helft van Limburg flinke sneeuwbuien. Daarom geldt tot 18.00 uur code oranje in de provincie.

Plaatselijk kan er in totaal 5 tot 10 centimeter sneeuw vallen, volgens het KNMI. Hierdoor kunnen vooral op de weg gevaarlijke situaties ontstaan en kunnen kleine wegen mogelijk onbegaanbaar worden. In grote delen van het land geldt code geel omdat het plaatselijk glad kan zijn door natte sneeuw of sneeuwresten.

Voor vrijdagavond verwacht het KNMI dat het in het hele land opnieuw glad kan worden doordat de kans op bevriezing van natte wegen en sneeuwresten toeneemt, met uitzondering van het noordoosten. De code geel-waarschuwing voor gladheid houdt aan tot zaterdagochtend.