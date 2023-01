Minister Kuipers is blij met doorstart van InnoGenerics

Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) vindt het “uitstekend nieuws” dat de geneesmiddelenfabriek InnoGenerics toch een doorstart maakt. “Het draagt zeker bij aan de beschikbaarheid van geneesmiddelen in Nederland en in Europa, maar het neemt niet alle tekorten in één keer weg. Daarvoor moeten we echt veel meer doen.”

Het zag er lange tijd naar uit dat de Nederlandse producent van generieke geneesmiddelen de deuren moest sluiten, maar op het laatste moment werd toch nog een mogelijkheid gevonden om het bedrijf voort te zetten. Ofichem Groep uit Ter Apel neemt het bedrijf in afgeslankte vorm over, met steun van de overheid.

Het ministerie van VWS had al 400.000 euro ter beschikking gesteld om de fabriek open te houden terwijl gezocht werd naar een overnamekandidaat. “Ik ben gevraagd om nog een keer een bedrag van 150.000 euro ter beschikking te stellen”, zegt de minister. “Daar ben ik zeer toe bereid.”

Volgens Kuipers zijn er “vele oorzaken” voor het medicijnentekort dat momenteel heerst. “De tekorten wereldwijd aan grondstoffen en productiecapaciteit in relatie ook tot een wereldwijd sterk groeiende vraag naar en gebruik van generieke geneesmiddelen.” Om daaruit te komen, gaat Kuipers ook met de apothekers en verzekeraars in gesprek.

InnoGenerics is de laatste grote fabriek voor generieke geneesmiddelen in pilvorm, die als goedkoper alternatief gelden voor merkmedicijnen. Het gaat onder meer om medicijnen tegen epilepsie, diabetes, jicht, depressie en hart- en vaatziekten.