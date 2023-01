Staking streekvervoer en touringcars gaat tweede dag in

De staking in het streekvervoer en bij touringcarbedrijven gaat vrijdag de tweede dag in. De FNV zet de landelijke staking door vanwege stukgelopen cao-onderhandelingen. Zo’n 13.000 werknemers vallen onder de cao Openbaar Vervoer.

Op donderdag was de staking van Arriva-medewerkers in het streekvervoer vooral te merken in Brabant en Limburg. Volgens vervoerder Keolis verschilde het effect sterk per regio. In Almere en Utrecht gingen bijvoorbeeld aanzienlijk meer ritten door dan in Twente.

In Dordrecht, Twente en Limburg werd donderdag ook gestaakt door medewerkers die onder de cao Multimodaal vallen. Het gaat om zo’n 1300 werknemers voor vervoersbedrijven die zowel bus- als treinvervoer aanbieden. Vrijdag staken zij ook landelijk.

Ook touringcarchauffeurs sluiten zich aan bij de staking in het streekvervoer. Daar zijn ongeveer 3000 chauffeurs werkzaam. Donderdag kwamen ze bijeen in Utrecht. Vrijdag nemen ze deel aan een actie in Rotterdam.