Vermoedelijke veiligheidschef van IS wordt voorgeleid

De 37-jarige man die volgens het Openbaar Ministerie vermoedelijk een veiligheidschef is geweest van de terroristische organisatie Islamitische Staat (IS) wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris van de rechtbank in Den Haag. De politie pakte de man dinsdag op in het Zuid-Hollandse Arkel. De onderzoeksrechter bepaalt of de man langer in voorarrest blijft.

De verdenking is dat hij vanuit zijn hoge functie bij IS ook bijdroeg aan de oorlogsmisdrijven die de organisatie pleegde in Syriƫ. Volgens het OM was de man ook betrokken bij de terroristische organisatie Jabhat al-Nusra. Hij vroeg in 2019 asiel aan in Nederland en woont sinds 2020 in Arkel.

De man zou tussen 2015 en 2018 een leidinggevende functie hebben gehad bij IS. Daarvoor zou hij twee jaar eenzelfde functie hebben gehad bij Jabhat al-Nusra. Hij was voor beide organisaties veiligheidschef bij het vluchtelingenkamp Yarmouk, bij de Syrische hoofdstad Damascus.