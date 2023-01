Vraag naar deelauto’s stijgt tijdens staking streekvervoer

Meer mensen hebben tijdens de staking in het streekvervoer gebruikgemaakt van de deelauto’s van Greenwheels. De aanbieder zag donderdag een stijging van 15 procent in het aantal ritten in vergelijking met het gemiddelde van de andere dagen dit jaar. Ook meldden meer nieuwe klanten zich aan, volgens een woordvoerster een stijging van bijna een derde.

Concurrent MyWheels en ook taxibedrijf Uber zagen zo’n stijging niet. Volgens Uber was het rondom grote steden donderdagochtend wel iets drukker, maar is het over het algemeen rustig gebleven. “Dat sluit aan bij het beeld dat we normaal hebben als er stakingen zijn aangekondigd. Veel mensen hebben er rekening mee gehouden”, aldus een zegsman.

Vakbond FNV is sinds donderdag bezig met een tweedaagse staking in het streekvervoer vanwege stukgelopen cao-onderhandelingen. Beide dagen reed volgens de vervoerders landelijk zo’n 40 procent van het streekvervoer niet.