Werkgevers: ook vrijdag zo’n 40 procent minder streekvervoer

Door de FNV-staking in het streekvervoer gaat ook vrijdag landelijk ongeveer 40 procent van de ritten niet door. Wel zijn er weer, net als donderdag op de eerste stakingsdag, grote regionale verschillen. De sneeuw zorgt voor verdere problemen, omdat volgens werkgeversvereniging VWOV om die reden niet al het vervoer op tijd kan vertrekken.

Net als donderdag rijden ook op de vooralsnog laatste stakingsdag de minste bussen en treinen in het zuiden van het land. Rond Schiphol en in het noorden kan het grootste deel wel doorgaan.

Arriva laat als gevolg van de staking in het openbaar vervoer vrijdag geen regionale treinen rijden. Dat betekent dat er geen treinen van de vervoerder rijden in onder meer Limburg, de Achterhoek en op de Vechtdallijnen. De precieze impact van de staking op de busdienstregeling is nog niet duidelijk.

De FNV-staking is het gevolg van stukgelopen cao-onderhandelingen met de werkgevers. CNV-leden nemen nu nog de tijd om te bepalen of zij ook willen gaan staken, maar voor FNV was dat niet nodig.

FNV laat ook weten dat de impact van de staking ongeveer even groot zal zijn als een dag eerder. Bestuurder Marijn van der Gaag doet de grove inschatting dat wederom 65 tot 75 van het streekvervoer niet rijdt. Volgens hem spelen de werkgevers “een spelletje” door de cijfers laag te houden. Bijna alle FNV-leden die moeten werken, staken volgens de bestuurder. Dat zou ongeveer de helft van al het personeel van vrijdag zijn.

De provincies Gelderland, Utrecht, Limburg en Noord-Brabant kunnen te maken krijgen met flinke sneeuwval en gladheid, waardoor vrijdagochtend code oranje geldt. Dat belemmert het openbaar vervoer verder.