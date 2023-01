ZooParc in Overloon: witte tijger Rama overleden

ZooParc in het Brabantse Overloon meldt vrijdag de dood van witte tijger Rama. Het dier had al langer last van gezondheidsproblemen, aldus de dierentuin. Verzorgers merkten op dat Rama minder eetlust had en niet meer alert reageerde. In overleg is besloten het dier niet langer te laten lijden. Rama is elf jaar geworden.

De tijger leefde sinds 2015 samen met Asia in ZooParc. Asia is nu nog de enige witte tijger in het park. De dierentuin meldt dat dit niet erg is, omdat tijgers van nature solitaire dieren zijn, wat betekent dat ze graag alleen leven.

In voorjaar verwacht ZooParc een nieuwe bewoner in het verblijf: een vrouwelijke Amoertijger uit Zweden.