Eén vrouw dood en één zwaargewond bij schietpartij Zwijndrecht

Op een parkeerplaats van winkelcentrum Walburg aan de Hof van Holland in Zwijndrecht zijn twee vrouwen neergeschoten. Eén vrouw is overleden aan de gevolgen daarvan, de andere vrouw is zwaargewond geraakt, meldt de politie. Het zwaargewonde slachtoffer is met een spoedtransport naar het ziekenhuis vervoerd.

De parkeerplaats is door de politie afgezet. Het is niet duidelijk of het daar druk was toen de schietpartij plaatsvond. Er staan tientallen auto’s. Rond de parkeerplaats hebben zich ook tientallen omstanders verzameld.