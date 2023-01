KLM-reizigers enkele dagen vast in Panama na technisch mankement

KLM-reizigers hebben enkele dagen vastgezeten in Panama nadat hun vlucht van Bogota (Colombia) naar Amsterdam na het opstijgen door een technisch mankement moest uitwijken naar een luchthaven in het Centraal-Amerikaanse land, bevestigt KLM na berichtgeving van De Telegraaf. Op de luchthaven in Panama werd geconstateerd dat de reparatie langer zou gaan duren, daarom zijn de passagiers omgeboekt.

Volgens KLM week de vlucht op 14 januari uit en zijn de passagiers uiteindelijk vertrokken met andere vluchten op 16 en 17 januari. “KLM doet nooit concessies op de veiligheid voor passagiers en crew. We zijn ons er zeer van bewust dat annuleren van vluchten voor passagiers heel vervelend is”, aldus de luchtvaartmaatschappij.

Een van de reizigers zegt tegen De Telegraaf dat veel passagiers niets hoorden van KLM en dus niet wisten waar ze aan toe waren. KLM laat weten dat passagiers wat betreft het omboeken op de hoogte werden gesteld via de contactgegevens die zij hadden doorgegeven.