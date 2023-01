Slachtoffers schietpartij Zwijndrecht zijn moeder en dochter

De twee slachtoffers van de dodelijke schietpartij bij winkelcentrum Walburg aan de Hof van Holland in Zwijndrecht zijn een moeder en haar dochter, meldt de politie. De moeder overleed door de schietpartij, haar dochter is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Er is sprake van één dader, die er met een auto vandoor is gegaan en nog niet is opgepakt.

De slachtoffers en de dader kenden elkaar, aldus de politie, maar een woordvoerder kan verder niets zeggen over hun relatie.

De schietpartij was op de parkeerplaats, die inmiddels is afgezet door de politie. In het winkelcentrum was het druk toen de schietpartij plaatsvond. Of dat ook het geval was op de parkeerplaats, is nog niet duidelijk. Er staan tientallen auto’s. Volgens de politiewoordvoerder waren meerdere mensen getuige van de schietpartij. Vlak nadat die had plaatsgevonden, verzamelden zich tientallen omstanders bij de parkeerplaats.