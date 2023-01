Wild Romance-bassist Ruud Englebert (72) overleden

Bassist Ruud Englebert, die onder meer deel uitmaakte van de band Wild Romance van Herman Brood, is in de nacht van 18 op 19 januari overleden. Hij werd 72 jaar oud. Dat heeft zijn goede vriend Jeroen Faber namens de familie bekendgemaakt. De muzikant was al enige tijd ziek.

Englebert was meer dan vijf decennia actief als bassist. Hij brak door in de jaren 70 in bands als Fruit en Hollander. In de jaren 80 maakte hij deel uit van de band Vitesse, met wie hij het bekende nummer Rosalyn maakte, en Wild Romance, de band van Herman Brood. Englebert droeg als bassist en componist bij aan het album Yada Yada uit 1988, waarmee Brood destijds zijn muzikale comeback maakte.

In de jaren 90 was hij vooral actief als sessiemuzikant in Duitsland. Later keerde Englebert terug naar Nederland. Hij maakte lang deel uit van het muzikale ensemble waarmee Thé Lau zich omringde.