Gaby Perin-Gopie wordt lijsttrekker voor Volt in Eerste Kamer

Gaby Perin-Gopie (36) is door de leden van Volt verkozen tot lijsttrekker voor de Eerste Kamerverkiezingen. Tijdens het congres van de partij kreeg zij van de elf kandidaten de meeste steun. De pan-Europese partij hoopt op een of twee zetels in de senaat. Eddy Hartog is op de tweede plek in de lijst beland.

De nieuwe lijsttrekker zit in het bestuur van vakbond CNV en is daar ook voorzitter van de afdeling zorg en welzijn. Ze is ongeveer twee jaar lid en heeft in die tijd diverse functies vervuld bij de partij, waaronder beleidscoördinator bij de afdeling in Den Haag en bestuurslid. Ook heeft ze twaalf jaar bij verschillende ministeries gewerkt en heeft ze in die functie bijgedragen aan meerdere wetten.

“Haar vakbondswerk, in combinatie met haar ervaring bij uitvoeringsorganisaties, zorgt dat Gaby een goed beeld heeft van de gevolgen van wetten op de maatschappij, ook zonder juridische achtergrond”, zegt de commissie die haar kandidaatschap heeft beoordeeld.

Anders dan vaak gebruikelijk is bij andere partijen is het volledig aan de leden gelaten om de lijsttrekker te kiezen uit een aantal geselecteerde kandidaten. Middels een puntensysteem hebben ze aangegeven wie op de lijst de meeste voorkeur heeft en wie het minst.

Op 15 maart zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Volt doet mee in acht provincies: Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord- en Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant. Inwoners van Friesland, Flevoland, Zeeland en Limburg kunnen niet op de pan-Europese partij stemmen. Op 30 mei kiezen de nieuw verkozen Statenleden vervolgens de leden van de Eerste Kamer.

De jonge partij kan met enkele zetels in de senaat meer invloed uitoefenen op de landelijke politiek als de regeringspartijen hier opnieuw geen meerderheid krijgen. Dan moeten de coalitiepartijen op zoek gaan naar steun voor hun beleid bij andere partijen, zoals Volt.

Op het congres is ook Rob Keijsers uit drie kandidaten verkozen tot de nieuwe co-voorzitter. Met ruim 50 procent van de stemmen is hij in een ronde verkozen. Volt heeft standaard twee co-voorzitters, een man en een vrouw. De functie van vrouwelijke co-voorzitter is ook vacant, maar daar heeft de partij nog niet genoeg kandidaten voor gevonden. Het plan is om hier in het voorjaar iemand voor te vinden.

Een bezorgd lid zei tijdens het congres dat als Keijsers co-voorzitter wordt, er wel heel veel functies in het bestuur onvervuld zijn. Hij is namelijk secretaris van de partij en neemt dus afscheid van die functie. Ook de penningmeester neemt afscheid.