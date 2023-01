Laurens Dassen (Volt): we moeten af van valse politieke profeten

Politiek leider Laurens Dassen van Volt haalt uit naar “valse politieke profeten, die ondertussen functie op functie stapelen en daarmee een loopje nemen met de democratie”. Daar zet hij zijn partij tegenover, die met “een humane oplossing voor de asielcrisis” komt en ook optimistisch is dat problemen omtrent stikstof en klimaat op te lossen zijn. Dat zei de voorman van de partij tijdens het partijcongres dat de aftrap is voor de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen in maart.

Net als Sigrid Kaag van D66 en Attje Kuiken van de PvdA onlangs deden, uit Dassen zorgen dat de democratie wordt ondermijnd. “We zien dat politici in de Tweede Kamer nu al bezig zijn met het in twijfel trekken en ondermijnen van de Provinciale Statenverkiezingen, net als Trump en Bolsonaro dat met de verkiezingen in hun eigen land deden”, aldus de fractieleider, die een staande ovatie krijgt van de zaal na zijn speech.

“Het leidt tot complottheorie├źn, wat leidt tot wantrouwen in onze instituties”, vervolgt Dassen, die de lijn doortrekt naar de bestorming van het Amerikaanse Congres in 2021 en van het Braziliaanse parlement eerder dit jaar. Hij benoemt niet expliciet welke partijen hij verwijt aan zulke politiek te doen in Nederland.

De fractieleider zet zich ook af tegen de VVD, JA21 en de BoerBurgerBeweging. “Wat bel├│ven zij ons nu eigenlijk?”, poneert hij. “Heel simpel samengevat: dat zij de klok terug kunnen zetten naar een verleden dat niet meer kan bestaan.” Dassen vindt dat deze partijen bijvoorbeeld niet met oplossingen komen op het gebied van stikstof, klimaat en migratie.

Voor problemen die het kabinet heeft om asielzoekers te huisvesten ziet Volt bijvoorbeeld een Europese oplossing in het migratiepact dat in de maak is. “Dat regelt zowel de bewaking van de buitengrenzen als de solidaire herverdeling van migranten over de Europese lidstaten”, verduidelijkt de politicus.

Volt is in meerdere Europese landen actief maar heeft nog geen enkele provinciale vertegenwoordiging. Daar komt waarschijnlijk verandering in na de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart. Binnen de partij bestaan er zorgen over de doorgaans lage opkomst onder jonge mensen voor deze verkiezingen, een belangrijke kiezersgroep voor Volt. Een belangrijk campagnethema is daarom om hen ervan te overtuigen dat deze verkiezingen ertoe doen.

Het antwoord van Dassen op die vraag: provincies geven “handen en voeten aan de energietransitie”, kunnen “daadwerkelijk helpen de stikstofproblematiek op te lossen” en hebben ook een belangrijke rol bij het tegengaan van woningnood.