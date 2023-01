Een man (35) reed zondagmiddag op de N210 bij Berkenwoude (Zuid-Holland) met twee kleine kinderen in de auto 167 kilometer per uur op een weg waar de maximumsnelheid 80 kilometer per uur is. Hij reed dus 87 kilometer per uur te hard, constateerde de politie tijdens een lasercontrole. De politie heeft zijn rijbewijs ingevorderd en een melding gemaakt bij Veilig Thuis.

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling.