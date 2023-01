Nationaal Vrouwen Jeugdkoor wint Concertgebouwprijs

Het Nationaal Vrouwen Jeugdkoor heeft de Concertgebouw Young Talent Award gewonnen. Dat is zondag in de tv-uitzending van Podium Klassiek op NPO 2 bekendgemaakt. Het koor krijgt de prijs vanwege “de geweldige bijdrage die het sinds vele jaren levert aan het opleiden van jong vocaal talent”.

“Elk optreden van dit koor bevestigt de uitzonderlijke kwaliteit. Onder de bezielende leiding van Wilma ten Wolde is het Nationaal Vrouwen Jeugdkoor de afgelopen 25 jaar uitgegroeid tot een nationaal instituut. Het is een onmisbare kweekvijver van vocaal talent in Nederland”, aldus Simon Reinink, algemeen directeur van Het Concertgebouw.

Artistiek leider Wilma ten Wolde van het koor zegt dat de prijs “een prachtige stimulans is om nog vele jaren vocaal talent tot bloei te brengen” en beschouwt die als “een prachtig compliment voor al deze jonge vrouwen”.

Bij eerdere edities werd de onderscheiding toegekend aan individuele musici. Eerdere winnaars waren de pianisten Lucas en Arthur Jussen (2011), violiste Noa Wildschut (2013), sopraan Laetitia Gerards (2014), blokfluitiste Lucie Horsch (2015), pianist Aidan Mikdad (2017), pianist Nikola Meeuwsen (2019) en zangeres Nai Barghouti (2021). Het koor krijgt de prijs op 18 april uitgereikt tijdens een galadiner in Het Concertgebouw in Amsterdam.