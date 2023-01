Politie: geen ongeregeldheden tijdens en na Feyenoord – Ajax

Tijdens en na de wedstrijd Feyenoord – Ajax zijn volgens de politie geen ongeregeldheden geweest rondom het stadion De Kuip. “Iedereen is vrij snel en rustig na de wedstrijd uit het stadion vertrokken”, aldus een woordvoerder van de politie. De wedstrijd tussen de rivaliserende clubs eindigde in 1-1.

Vooraf aan de wedstrijd was het wel kort onrustig. Nadat de bus van Feyenoord het stadion in was gereden, gooiden mensen vuurwerk naar de politie op het plein voor het Maasgebouw. Daarop zette de politie enkele seconden het waterkanon in. Er zijn zeker zeven mensen aangehouden, waarvan een paar al eerder op de dag. Deze mensen werden aangehouden vanwege het roepen van discriminerende teksten, belediging of het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs.

Van tevoren was veel politie op de been omdat bij de laatste ‘Klassieker’ in Rotterdam eind 2021 veel ongeregeldheden waren, waarbij tientallen mensen werden gearresteerd. Ook werden toen politie en de Ajaxbus bekogeld met vuurwerk.

Igor Paix√£o schoot Feyenoord in de 34e minuut op voorsprong. Ajax kwam in de 71e minuut op gelijke hoogte door een goal van Davy Klaassen. Feyenoord blijft koploper van de Eredivisie.