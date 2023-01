Politie zoekt nog naar voortvluchtige verdachte Zwijndrecht

De politie zoekt nog steeds naar de 49-jarige Minh Nghia Vuong, die verdacht wordt van de dodelijke schietpartij in Zwijndrecht zaterdag. “We zoeken nog naar de gouden tip”, zegt een woordvoerder van de Rotterdamse politie. Een 66-jarige vrouw overleefde de schietpartij niet. Haar 38-jarige dochter raakte zwaargewond.

Hoeveel tips er zijn binnengekomen na het verspreiden van de identiteit van de verdachte, kon de woordvoerder niet zeggen. De tips komen via verschillende kanalen bij de politie binnen. De politie publiceerde zondag ook een foto van de verdachte – die vuurwapengevaarlijk wordt genoemd – en vraagt mensen hem niet zelf te benaderen maar meteen 112 te bellen.

Volgens het AD werd de 38-jarige vrouw al langer bedreigd door de verdachte, waarmee ze jarenlang een relatie zou hebben gehad. Hij zou haar meerdere keren met de dood hebben bedreigd nadat de relatie uit was gegaan, verklaren bronnen tegenover de krant.

De verdachte is een bekende van politie en justitie. Volgens De Telegraaf zou hij in 2017 zijn veroordeeld voor een overvalpoging op geldlopers in een Rotterdams winkelcentrum het jaar ervoor. Ook zou hij in 2010 gestolen scooters, auto’s en een bestelbus voorhanden hebben gehad, in de productie van speed hebben gezeten, zou toen 10 kilo hennep bij hem zijn gevonden en zou hij een vuurwapen met patronen bij zich hebben gehad.

De schietpartij gebeurde zaterdagmiddag op een parkeerplaats bij winkelcentrum Walburg aan Hof van Holland in Zwijndrecht. De dader ging er met een auto vandoor. Er is met veel eenheden naar hem gezocht, onder meer op uitvalswegen rond het winkelcentrum.

In het winkelcentrum was het druk toen de schietpartij plaatsvond. Volgens de politiewoordvoerder waren meerdere mensen getuige van de schietpartij.