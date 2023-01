Aantal mensen dat orgaan afstaat gestegen in 2022, hoogste ooit

Het aantal mensen dat na overlijden organen heeft afgestaan is in 2022 gestegen tot 285. Dat is volgens de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) het hoogste aantal ooit. Daardoor konden er aanzienlijk meer orgaantransplantaties worden uitgevoerd en zijn de aantallen weer terug op het niveau van voor de coronapandemie.

In 2020 was er nog een daling in het aantal orgaandonaties en -transplantaties. Door de stijging zijn vorig jaar in totaal 860 orgaantransplantaties verricht.

Directeur Bernadette Haase is blij met de stijging. “We hebben grote waardering voor de keuze van donoren en nabestaanden om te doneren. Daardoor kunnen zoveel levensreddende transplantaties gedaan worden.” Haase wijst daarnaast ook op de kwaliteit van uitgenomen organen die verbeterd is dankzij innovaties. Daardoor konden volgens haar nog meer patiënten worden geholpen.

Ondanks de hoge transplantatiecijfers is de wachtlijst voor niertransplantatie wel wat langer geworden. Dat komt volgens NTS door de hoge instroom van nieuwe donorpatiënten. Zij zijn, gekeken naar alle donorpatiënten, ook de grootste groep wachtenden. In totaal wachten 1247 mensen op een nieuw orgaan.

Of de stijging van het aantal donoren na overlijden het gevolg is van de nieuwe donorwet moet nog blijken. Die wet is in 2020 gewijzigd waardoor iedereen vanaf 18 jaar automatisch donor wordt, tenzij expliciet wordt aangegeven dat niet te willen zijn. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gaat dat eind 2023 evalueren.