De Mos ondervraagd over donaties: ik doe aan ombudspolitiek

De Haagse oud-wethouder Richard de Mos en twee ondernemers zijn maandag door de rechtbank in Rotterdam bij de openingsdag van hun strafzaak stevig ondervraagd over donaties aan Hart voor Den Haag/Groep de Mos en de wederdiensten die vervolgens zouden zijn verricht. “U liep toch hard voor die twee?”, hield de rechter de politicus voor.

De Mos wordt samen met oud-wethouder Rachid Guernaoui verdacht van corruptie. Het Openbaar Ministerie denkt dat ze donaties en giften aannamen en in ruil daarvoor ondernemers hebben geholpen, bijvoorbeeld bij het verlenen van vergunningen.

Twee van die ondernemers zijn de broers achter een groot zalencentrum in de stad. Uit maandag voorgehouden mails, appjes en getapte telefoongesprekken wordt duidelijk hoe nauw de band is. Zo reageert een van de broers uitgelaten als bekend wordt dat dankzij inzet van De Mos het parkeertarief in de buurt van het zalencentrum lager wordt. “Moet je maar eens aan mij denken”, stuurt De Mos dan. Ook appte de politicus direct een van de broers toen bekend werd dat nachtheffingen aangevraagd konden worden.

De Mos en de broers ontkennen niet dat ze een band hebben. Een van hen, Atilla Akyol, legt uit dat hij jaren geleden door een gemeenschappelijke kennis in contact kwam met De Mos en met hem praatte over ondernemerszorgen die hij had. Bij hem vond hij een luisterend oor, zo legt hij uit. “En ik ben trouw en loyaal, als iemand mij helpt dan help ik hem terug.” De tienduizenden euro’s die hij gedoneerd heeft zijn voor hem “niet zo’n groot bedrag”.

Ook de Haagse oud-wethouder weerspreekt dat er sprake is van omkoping en dus corruptie. “Er is geen causaal verband tussen de donaties en dat wij iets terugdeden”, legt hij de rechtbank uit. De Mos omschrijft zijn manier van politiek bedrijven als “ombudspolitiek. Ik kom voor iedereen op als het past bij onze politieke agenda. En Akyol had een goed verhaal, hij was een ondernemer die wilde investeren in het nachtleven.”

De Mos werd in de middaguren kort emotioneel over de strafzaak. “Ik word afgemaakt in de media, en voor wat? Ik heb geen euro aangenomen.” Hierbij verwijst hij ook naar het lekken van het complete strafdossier aan Nieuwsuur vorige week. Onbekend is wie dit gedaan heeft, er is aangifte gedaan.

De zaak gaat dinsdag verder met het horen van een deskundige. Als alles volgens planning verloopt, volgt volgende week dinsdag de strafeis van het Openbaar Ministerie. Begin februari komen de advocaten van de in totaal acht verdachten aan het woord.