Duizend scholen scheiden voortaan hun plastic en drinkpakken

Ruim duizend Nederlandse basisscholen gaan hun plastic en drinkpakken voortaan scheiden, zodat dit afval kan worden hergebruikt. Ze maken gebruik van een gescheiden inzamelsysteem dat ze gratis krijgen geleverd door Stichting Afvalfonds Verpakkingen. Mooi meegenomen is volgens het fonds dat de leerlingen er iets van opsteken.

“De basisschoolleerlingen staan aan de wieg van een gedragsverandering. Zo leren zij op jonge leeftijd over de waarde van afval als grondstof en dat het belangrijk is voor onze circulaire economie”, stelt directeur Hester Klein Lankhorst van het afvalfonds.

Volgens het fonds scheiden veel scholen tot nog toe plastic en drankkartons nog niet van het restafval, omdat inzamelsystemen hun geld kosten. Dat obstakel heeft het fonds nu dus weggenomen. Op basisschool Schatkaart in Pijnacker werd maandag een “landelijk startsein” gegeven voor het beter scheiden van het afval. Leerlingen deden er onder meer mee aan een quiz over welke verpakkingen wel en welke niet in de bak voor plastic en drankkartons horen.

Volgens het afvalfonds zijn de meer dan duizend scholen die meedoen goed voor 360.000 leerlingen en leerkrachten.