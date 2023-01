Ministeries: rapport ‘zeer bruikbaar’ voor aanpak natuurbranden

Het rapport waarin een reeks experts waarschuwen voor het toenemende risico op onbeheersbare natuurbranden is “zeer bruikbaar voor de gezamenlijke aanpak” van deze branden, zegt het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zegt momenteel ook een ander advies over bosbranden te wegen. Hierop komt later dit jaar een reactie.

Deskundigen van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV), het KNMI en andere kenniscentra schrijven in een gezamenlijk rapport dat Nederland steeds vaker te maken zal krijgen met onbeheersbare natuurbranden. De oorzaak is de toenemende warmte en droogte wegens klimaatverandering. Volgens het kabinet zijn de bevindingen “in lijn” met een risicoanalyse die vorig najaar is gepresenteerd.

Een belangrijk aspect van de Nederlandse aanpak is preventie. Juist op het gebied van voorkomen van natuurbranden is “winst te behalen”, en er moet “ge├»nvesteerd worden in kennis en kunde bij betrokken partijen”, zegt een woordvoerster van het ministerie. Uit een eerder rapport, naar aanleiding van twee grote natuurbranden in De Peel en in de Meinweg in 2020, bleek ook dat preventie een belangrijk onderdeel van de aanpak is dat aandacht verdient, aldus LNV.

De brandweer moet daarnaast “stappen zetten” als het gaat om incidentenbestrijding, aldus het departement. De experts zeggen dat het brandweersysteem nu nog vooral is ingericht om te reageren op gebouwbranden. Ze pleiten voor een ‘nationaal actieplan’ om beter voorbereid te zijn op natuurbranden. Ook het ministerie zegt dat de brandweer zich zal moeten aanpassen om beter opgewassen te zijn tegen “klimatologische ontwikkelingen”. Naast natuurbranden gaat het om extreem weer en overstromingen.