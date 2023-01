Politie tevreden over ‘ordelijk’ verloop Feyenoord-Ajax

De politie is tevreden over de gang van zaken zondag rond de de wedstrijd Feyenoord – Ajax. In totaal zijn zeventien mensen aangehouden. “Behalve dat we heel even een waterkanon moesten inzetten is de middag ordelijk verlopen. De maatregelen die we moesten nemen en de scenario’s hebben goed gewerkt”, meldt een woordvoerder maandag.

De zeventien zijn maandag allemaal weer op vrije voeten. Ze worden verdacht van zaken zoals belediging, vernieling en het afsteken van vuurwerk. Vorig jaar waren werden er nog 78 mensen opgepakt. Toen werd de bus met Ajax-spelers massaal bekogeld met vuurwerk en had de politie de handen vol aan een groep jongeren die agenten bestookten met voorwerpen en vuurwerk.

Voor de wedstrijd, die voor het eerst sinds vier jaar weer in een volle Kuip werd gespeeld, ontstond kort een opstootje tijdens de aankomst van de bus van Feyenoord toen supporters van Feyenoord massaal vuurwerk afstaken. Sommigen bekogelden agenten met vuurwerk en gooiden flessen naar politievoertuigen. Enkele minuten nadat de politie de supporters terugdrong, keerde de rust terug.

De bus met daarin spelers en begeleiding van Ajax kon dit keer ongehinderd de Kuip bereiken. Voor de gelegenheid reisde Ajax niet in de herkenbare eigen bus naar de Kuip, maar in een geleende bus. Tijdens en na de wedstrijd zijn volgens de politie geen ongeregeldheden meer geweest in en rond het stadion.