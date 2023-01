Politie: verdachte schietpartij Zwijndrecht wisselde van auto

In de zoektocht naar de voortvluchtige Minh Nghia Vuong heeft de politie de auto gevonden waarin de 49-jarige verdachte gevlucht is. Het voertuig is afgelopen nacht aangetroffen op de Veldslahof in Zwijndrecht. “Dit voertuig is veiliggesteld en wordt onderzocht.” De politie vermoedt dat hij nu rijdt in een grijze Skoda Octavia met kenteken KV-121-F.

De verdachte wordt gezocht voor een dodelijke schietpartij bij een winkelcentrum in Zwijndrecht zaterdag. Daarbij werd een 66-jarige vrouw gedood, haar 38-jarige dochter raakte zwaargewond. De politie publiceerde zondag een foto van de verdachte – die vuurwapengevaarlijk wordt genoemd – en vraagt mensen hem, of de grijze Skoda, niet zelf te benaderen maar meteen 112 te bellen.

De politie meldt onafgebroken onderzoek te doen om de verdachte op te sporen. “Dit gebeurt met zichtbare en onzichtbare middelen.” Inmiddels zijn er tientallen tips binnengekomen, meldt de politie. Deze worden allemaal onderzocht. Ook zijn er op meerdere plekken invallen gedaan maar die hebben nog niet geleid tot de aanhouding van Minh Nghia Vuong. Hij staat inmiddels internationaal gesignaleerd en de politie heeft overheidsinstanties ge├»nformeerd.

De gezochte man zou tot voor kort onder toezicht hebben gestaan van de reclassering vanwege een gewapende beroving van een geldloper. Hij zat een celstraf uit van zeven jaar. Het Openbaar Ministerie wil dit bericht van De Telegraaf niet bevestigen.

Omdat het zaterdag druk was in het winkelcentrum hebben veel mensen de schietpartij gezien. Voor hen is slachtofferhulp beschikbaar.